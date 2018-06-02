أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تقضي بإجراء تعديلات وزارية وتعيينات وإعفاءات واستحداث هيئات حكومية جديدة.

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وتضمنت الاوامر الملكية، بحسب مانشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، تعيين رجل الأعمال أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية ليحل محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.

كما تم تعيين بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وجاء في الاوامر الملكية أيضا إنشاء وزارة باسم وزارة الثقافة وفصلها عن وزارة الإعلام

كما أصدر الملك سلمان أمرا بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، ويكون رئيسه ولي العهد محمد بن سلمان.

واصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، جملة من الأوامر الملكية أخرها في نيسان عام 2017، حيث تضمنت الاوامر عدة تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية.