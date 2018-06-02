أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، عن إجراء مباحثات أمريكية - تركية حول الأزمة السورية، دون التطرق للوضع في مدينة منبج بريف حلب.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن المتحدث باسم الأركان الأمريكية، الكولونيل باتريك رايدر قوله ان "رئيس أركان القوات الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد ناقش هاتفياَ، الأزمة السورية مع نظيره التركي الجنرال خلوصى أكار".

وبين المسؤول الامريكي ان الطرفين بحثا "الوضع في سوريا، بما في ذلك قضية الهزيمة النهائية لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب تقرير البنتاغون "لم يأت لا من قريب ولا من بعيد على سيرة مدينة منبج "، التي تطالب تركيا القوات الأمريكية بالسماح لقواتها بالوصول إليها.

ويأتي ذلك في وقت تجري مباحثات تركية امريكية حول مدينة منبج بريف حلب، والتي تعد أحد أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين، حيث تطالب تركيا، واشنطن، بإخراج القوات الكردية من منبج، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين.