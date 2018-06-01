تخطي الصربي نوفاك ديوكوفيتس، المصنف اول في العالم سابقا، الجمعة عقبة الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت وبلغ الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المصرب على ملاعب رولان غاروس الترابية، ثانية البطولات الاربع الكبرى.

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وفاز ديوكوفيتش المصنف 20 في البطولة على باوتيستا آغوت الثالث عشر الذي يشارك في هذه البطولة رغم وفاة والدته الاسبوع الماضي، بأربع مجموعات 6-4 و6-7 (6-8) و7-6 (7-4) و6-2.



وبعد فوزه بالمجموعة الاولى، تقدم الصربي في الثانية 4-1، لكنه فوت الفرصة ثلاث مرات لحسمها، ورمى مضربه بالارض بقوة تعبيرا عن غضبه فكسره قبل ان يخسرها بشوط فاصل.



واستعاد ديوكوفيتش بعضا من تفوقه في المجموعة الثالثة وانهاها بشوط فاصل ايضا، قبل ان يكسب الرابعة بسهولة ويتأهل الى ثمن النهائي للمرة الثالثة والاربعين في البطولات الاربع الكبرى، معادلا رقم الاميركي جيمي كونورز.



ويلاقي ديوكوفيتش الذي تراجع الى المركز 22 عالميا في ادنى تصنيف له منذ تشرين الاول 2006، في الدور المقبل الاسباني الاخر فرناندو فرداسكو الذي اوقف مشوار البلغاري غريغور ديميتروف الخامس بفوزه عليه في الدور الثالث 7-6 (7-4) و6-2 و6-4.



وتميل الكفة لصالح ديوكوفيتش الذي فاز على فرداسكو في عشر من المواجهات الـ 14 التي جمعت بينهما.