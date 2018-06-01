كتب نجم كليفلاند كافالييرز الوصيف "الملك" ليبرون جيمس صفحة جديدة من أسطورته الخميس عندما سجل 51 نقطة في سلة مضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في المباراة الاولى من الدور النهائي لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أرعب بها أصحاب الارض الذين احتاجوا الى التمديد لحسمها 124-114.

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وبات جيمس سادس لاعب فقط في التاريخ يصل حاجز 50 نقطة في احدى مباريات الدور النهائي.



وتقدم غولدن ستايت المرشح بقوة للاحتفاظ بلقبه 1-صفر ويملك فرصة التعزيز عندما يستضيف المباراة الثانية الاحد قبل الانتقال الى كليفلاند لخوض مباراتين، علما أن الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز في أربع مباريات من اصل سبع ممكنة يحسم اللقب.



بيد ان أمسية الخميس كادت تتحول الى كابوس بالنسبة الى غولدن ستايت ووريرز أمام جماهيره بسبب "الملك" جيمس الذي يخوض النهائي الثامن على التوالي والتاسع في مسيرته الاحترافية ويسعى في سن الثالثة والثلاثين الى لقب رابع في الدوري.



وتوج جيمس بلقبين مع ميامي هيت عامي 2012 و2013 قبل ان يقود كليفلاند كافالييرز للقب الاول في تاريخه عام 2016. وخسر جيمس الدور النهائي اعوام 2007 و2015 و2017 مع كافالييرز و2011 و2014 مع ميامي هيت.



وكان كليفلاند كافالييرز قاب قوسين او ادنى من خطف الفوز في نهاية الوقت الاصلي عندما حصل جورج هيل على رميتين حرتين والنتيجة 107-106 لصالح غولدن ستايت، فسجل الاولى مدركا التعادل (107-107) لكنه أهدر الثانية فارتدت الكرة الى جي آر سميث الذي لم يقم باختيار موفق عندما اعادها الى منتصف الملعب بدل محاولة التسديد امام نظرات غاضبة من جيمس ليمنح فرصة التمديد امام أصحاب الارض الذين ضربوا بقوة وحسموا الشوط الاضفي في صالحهم 17-7 وبالتالي المباراة.



لكن ووريرز تلقى تحذيرا شديد اللهجة من كليفلاند في النهائي الرابع تواليا بينهما وبالتالي لن تكون مهمته سهلة في الاحتفاظ باللقب.



وأحرز غولدن ستايت اللقب في 2015 و2017، وكليفلاند في 2016.