لقيت امرأة وطفلها حتفهما، يوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب التي دارت بين فصائل مسلحة معارضة و الجيش النظامي في بلدة ببيلا بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ،قوله أن "عبوة ناسفة زرعها المسلحون قبيل إخراجهم من جنوب دمشق إلى شمال سوريا انفجرت في أحد المنازل في حي سيدي مقداد في بلدة ببيلا ما أدى إلى وفاة أم وطفلها وإصابة والده بجروح خطيرة".

ولفت المصدر إلى أن "عناصر الهندسة في قوى الأمن الداخلي مستمرة في تمشيط ما تبقى من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم والمزارع المحيطة بها حتى استكمال عوامل الأمن والأمان فيها تمهيدا لإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية بشكل كامل إلى البلدات الثلاث".

وأفادت وكالة الأنباء (سانا)،في 11 من أيار الماضي، بأن مناطق يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق أصبحت "خالية من الإرهاب"، بعد إخراج آخر دفعة من مسلحي المنطقة باتجاه الشمال السوري.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

سيريانيوز