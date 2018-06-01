أطلقت شركة "سناب شات" أولى العدسات التي تتفاعل مع الصوت، بعد أن كانت أطلقت سابقاً عدسات الوجوه التي تستخدم تقنية الواقع المعزز لإضفاء المزيد من الحيوية والتفاعل على الصور.

وقال موقع fonearena الهندي، إن العدسة الجديدة تتفاعل مع الصوت أثناء التقاط الصورة، حيث أن الأذنين والعينين تتحركان بناءً على الصوت المسموع.

وأصبحت هذه العدسة متاحة بالفعل للمستخدمين، ويمكنهم التوجه غلى التطبيق والتحقق من مكتبة العدسات للتحقق من وجود هذه العدسة أم لا.

وبدورها أوضحت الشركة أن "عدسة الوجه الجديدة تعتبر الأولى، إلا أنها ستكون بداية للعديد من العدسات الأخرى التي تتفاعل مع الصوت"، حيث كشفت الشركة أن هناك العديد من المشاريع المختلفة التي تخطط لإطلاقها خلال الأيام المقبلة.

سيريانيوز