قال تقرير لـ Economic Daily News، أن شركة "أبل" تدرس استخدام 3 كاميرات في هواتفها الذكية المقبلة في 2019.

وبين التقرير ان "أبل" تنوي تزويد هاتفها الجديد بكاميرا إضافية لأغراض مختلفة، بما في ذلك خاصية Zoom، إضافة إلى التقاط صور ثلاثية الأبعاد عبر تطبيق خاص بذلك.

ونشر موقع fonearena الهندي، ان بعض المحللين يقولون أن نظام الكاميرا ذات الـ 3 عدسات سوف تكون قادرة على عمل صور مجسمة من خلال التقاط صور ذات رؤية ثلاثية الأبعاد، حيث سيكون بمقدور المستخدم التقاط صور لشيء معين من زوايا مختلفة.

قال تقرير لـ Economic Daily News، أن شركة "أبل" تدرس استخدام 3 كاميرات في هواتفها الذكية المقبلة في 2019.

وبين التقرير ان "أبل" تنوي تزويد هاتفها الجديد بكاميرا إضافية لأغراض مختلفة، بما في ذلك خاصية Zoom، إضافة إلى التقاط صور ثلاثية الأبعاد عبر تطبيق خاص بذلك.

ونشر موقع fonearena الهندي، ان بعض المحللين يقولون أن نظام الكاميرا ذات الـ 3 عدسات سوف تكون قادرة على عمل صور مجسمة من خلال التقاط صور ذات رؤية ثلاثية الأبعاد، حيث سيكون بمقدور المستخدم التقاط صور لشيء معين من زوايا مختلفة.