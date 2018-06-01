يرتكب معظم المستخدمين أخطاء مشتركة عند إنشاء كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على انترنت، وذلك عبر ربطها بأسماء عامة أو أمور مفضلة لديهم.

وقالت دراسة جديدة أجراها باحث في جامعة Virginia Tech بالاشتراك مع خدمة إدارة كلمات المرورDashlane، ان هذه الممارسات تجعل كلمات المرور سهلة التذكر، لكنها ليست آمنة تماماً، وسهلة التخمين من قبل المخترقين.

وقيمت الدراسة 6.1 مليون كلمة سر مجهولة تم جمعها من قبل باحثة في علوم الكمبيوتر في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وتم تحليلها من قبل Dashlane.

وذكرت الدراسة أسوأ الطرق لاختيار كلمة المرور:

- وفقاً للدراسة الأولية، أعاد أكثر من نصف المستخدمين استخدام كلمة المرور نفسها من موقع إلى آخر، وقالت الباحثة "من الصعب على البشر حفظ كلمات المرور المعقدة لحسابات متعددة لذلك يعيد الناس استخدامها أو يدخلون تغيرات بسيطة عليها، وهى ممارسة خطرة".

- الأمر الثاني الخاطئ الذى ركزت عليه الدراسة هو كلمات المرور المكونة من مجموعات من الأحرف والأرقام والرموز المجاورة لبعضها البعض على لوحة المفاتيح، مثل "qwerty"و"123456".

- بالإضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالتعبيرات القوية الخاصة بالحب أو الكراهية مثلlovelove، أو كلمات السر البغيضة في معظم الأحيان.

- وجد الباحثون أيضا أن العلامات التجارية الشهيرة ظهرت أيضًا في العديد من كلمات المرور.

- وشهدت كلمات السر المبينة على الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية المشهورة زيادة كبيرة للغاية بين المستخدمين، مع كلمات المرور المتعلقة بالرياضة.

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