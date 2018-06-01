يقوم بعض المستخدمين بربط أجهزة أيفون الخاصة بهم بحسابهم على iCloud، وقد يقوم المستخدم بربط أكثر من جهاز بنفس الحساب، إلا أن ذلك يؤدي بالنهاية لوجود نسخ احتياطية من الحسابات غير مستخدمة.

وللتخلص من النسخ الاحتياطية القديمة على iCloud هناك عدة خطوات هي:

1- الذهاب إلى تطبيق الإعدادات.

2- يضغط المستخدم على ملفه الشخصى.

3- يضغط بعد ذلك على iCloud.

4- يختار بعد ذلك Manage Storage

5- يضغط بعد ذلك على Backups.

6- ضمن تبويب "النسخ الاحتياطية"، يقوم بتحديد جهازه

7- يضغط المستخدم على حذف النسخة الاحتياطيّة Delete Backup، بعد ذلك يضغط علىTurn Off & Delete للتأكيد.

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