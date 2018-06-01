نقلت وكالة (سبوتنيك) عن مصدر مطلع، يوم الجمعة، قوله أن الاجتماع الثلاثي الروسي الأمريكي الأردني حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا، سيعقد الأسبوع القادم على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وبين المصدر "سيعقد اللقاء الأسبوع القادم، على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك من الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف".

ويحظى الوضع جنوب سوريا باهتمام مكثف في الفترة الأخيرة، حيث من المقرر عقد لقاء ثلاثي اردني روسي اميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما اعلنته الخارجية الروسية، دون تحديد موعد دقيق، حيث تشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.

سيريانيوز