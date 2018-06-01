انقطع بث عدد من القنوات الفضائية السورية لأقل من ساعة، يوم الجمعة، بسبب عطل فني من المصدر.

وقالت وسائل إعلام موالية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "عددًا من القنوات الفضائية ومنها القنوات السورية انقطع بثها بسبب عطل فني من المصدر".

وعاد البث بعد نحو ساعة، وعزت الوكالة العطل إلى "سوء الأحوال الجوية".

وكانت القنوات السورية انقطعت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كما توقف بثها، مؤقتًا، على “نايل سات” في 2012 بعد اندلاع الاحتجاجات ضد النظام في سوريا.

سيريانيوز