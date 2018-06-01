حذرت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد، من استخدام القوة العسكرية شرقي سوريا، وذلك بعد تصريحاته بأن القوة العسكرية قد تستخدم ضد قوات كردية في حال فشل المفاوضات.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال، كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، إنه “يجب على أي طرف منخرط في سوريا، أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأميركية أو شركائنا في التحالف (قوات سوريا الديمقراطية) ستكون سياسة سيئة للغاية".

وكان الرئيس الأسد قال في مقابلة مع قناة "ار تي" انه سيتم استخدام القوة العسكرية ضد الفصائل المعارضة والقوات الكردية، في حال فشل خيار المفاوضات وتحقيق المصالحات، مشيرا الى ان الوضع بمجمله يتجه نحو تحقيق المزيد من الاستقرار.

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" كينو جابرييل يوم الخميس، أن الحل العسكري للخلافات مع دمشق لن يقود إلى أي نتيجة، كرد رد لها على تصريح الرئيس السوري، بشار الأسد .

وتحصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمؤازرة التحالف الدولي لها بضربات جوية أثناء معاركها مع تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور.

سيريانيوز