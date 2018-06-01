أعلنت واشنطن، مساء الخميس، إنها أدرجت هيئة تحرير الشام" والتنظيمات التابعة لها، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن "هيئة (تحرير الشام) هي الاسم الجديد المستعار الذي أطلقته جبهة (النصرة) التابعة لتنظيم (القاعدة)، كبديل لاسمها في كانون الثاني من العام الماضي، وذلك كوسيلة لمواصلة عملها في سوريا".

وقال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية ناثان سيلس، إن "تصنيف اليوم يسير في اتجاه أن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة القاعدة إعادة تشكيل نفسها".

وأضاف سيلس "مهما اختلف اسم جبهة (النصرة)، فسوف نستمر في حرمانها من الموارد التي تسعى إليها بغية تعزيز أهدافها العنيفة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر 2016 أنها لن ترفع اسم المجموعات التابعة لـ"جبهة النصرة" سابقا مهما كانت مسمياتهم الجديدة من قائمة المنظمات الإرهابية لأن مبادئها مشابهة لتلك التي ينتهجها تنظيم القاعدة".

و هيئة "تحرير الشام" هي امتداد لـ"جبهة النصرة" التي انفصلت عن تنظيم "القاعدة" الإرهابي، خلال السنوات الماضية.

وأعلنت كل من جبهة "فتح الشام" (النصرة) سابقاً، و"حركة نور الدين الزنكي" و "لواء الحق" و"جيش السنة" و"جبهة أنصار الدين" في كانون الثاني 2017، عن اندماجها في تشكيل "هيئة تحرير الشام".