أعلن زين الدين زيدان الخميس خلال مؤتمر صحفي "مفاجئ" استقالته من منصبه كمدرب لريال مدريد، وذلك بعد خمسة أيام فقط على فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.

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وقال زيدان الذي يشرف على النادي الملكي منذ 2016 في مؤتمر صحفي لم يكن مقررا "إنه اتخذ القرار لأن الفريق بحاجة إلى نفس جديد، وخطاب جديد وإلى تغييرات"، ملمحا إلى أن هذا الوقت المناسب بالنسبة إليه لترك المهمة.

وأقر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريزن والذي كان جالسا إلى جانب زيدان خلال المؤتمر الصحفي، أنه تفاجأ بقرار زيدان مشددا أن (القرار) كان "غير متوقع".



وتم تعيين زين الدين زيدان مدربا لزملاء كريستيانو رونالدو في كانون الثاني 2016 خلفا للإسباني رفايل بينيتيز. وقاده إلى تسعة ألقاب منها ثلاثة بدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني وكأس السوبر مرو واحدة وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

وقال زيدان: "عشنا فترات صعبة خلال الموسم الحالي.. أعتقد أنه حان الوقت لكي أرحل عن الفريق". وأضاف: "لست مرهقا.. ولكن دائما يجب أن تعرف متى تتوقف، وأنا اتخذت قرار الرحيل في صالح الفريق لكي يواصل الفوز".



وختم زيدان قائلا إنه يوم حزين بالنسبة إليه، ووضح أن هذا ليس "وداعا" وإنما "إلى اللقاء".