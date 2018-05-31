بلغت الروسية ماريا شارابوفا بطلة 2012 و2014 الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بفوزها الصعب الخميس على الكرواتية دونا فيكيتش 7-5 و6-4.

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وضربت شارابوفا موعدا مع التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة سادسة والتي بلغت نصف نهائي 2017.



وكانت شارابوفا، المصنفة 28 عالميا وأولى سابقا، حققت الثلاثاء فوزها الاول منذ 2015 على حساب الهولندية ريتشل هوغنكامب، بعد ان غابت عن نسختي 2016 لايقافها في بداية العام مدة 15 شهرا لتناولها مادة محظورة، و2017 بسبب رفض المسؤولين عن تنظيم البطولة الفرنسية منحها بطاقة دعوة لان تصنيفها لم يكن يسمح لها بالمشاركة.



وحققت شارابوفا (31 عاما) الفائزة بخمسة القاب في البطولات الكبرى، هذا العام نتائج جيدة على الملاعب الترابية، فبلغت ربع نهائي دورة مدريد، ثم نصف نهائي دورة روما حيث خسرت امام المصنفة اولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب.