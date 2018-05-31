بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا بسهولة الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الخميس على الارجنتيني غيدو بيا المصنف 78 عالميا 6-2 و6-1 و6-1.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وهذا الفوز الـ81 لنادال (31 عاما)، في رولان غاروس، في سعيه لتعزيز رقمه القياسي واحراز لقبه الحادي عشر.



ويلتقي نادال الذي تخطى الايطالي سيموني بوليلي في الدور الاول، الفرنسي ريشار غاسكيه الفائز على التونسي مالك الجزيري باربع مجموعات.



ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من حزيران، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، ولقب ثامن في دورة روما الايطالية.