اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة يوم الخميس بأن ضرباته الجوية التي شنها على مواقع المسلحين في سوريا والعراق منذ صيف عام 2014 أسفرت عن مقتل 892 مدنيا على الأقل.

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وقالت هيئة أركان القوات المشتركة التابعة للتحالف في تقرير شهري نشر من قبل المكتب الإعلامي، "شن التحالف منذ اب عام 2014 وحتى أواخر نيسان عام 2018 حوالي 29358 ضربة".

وتابع البيان "حتى اليوم تعتقد هيئة الأركان للقوات المشتركة، بناء على معطيات متوفرة لديها، أن ما لا يقل عن 892 شخصا مدنيا تم قتلهم بصورة غير متعمدة جراء ضربات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب".

وقال التحالف إن 476 تقريرا حول مقتل المدنيين كان قيد الدراسة في نيسان الماضي، موضحا أن المعلومات حول 149 حادثا صنفت بغير الصحيحة، فيما تم تأكيد 5 تقارير أخرى تحدثت عن مقتل 9 أشخاص، أما الباقي فيجري النظر فيه حاليا.

وأعلن التحالف في تقريره السابق الذي صدر عنه أواخر نيسان الماضي، أن عدد المدنيين الذين قتلوا بعملياته في سوريا والعراق وصل 883 شخصا على الأقل.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".