أعلن الكرملين، يوم الخميس, أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا هاتفيا بعض جوانب التسوية السورية.

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وقال الكرملين في بيان له انه "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي سياق استمرار المباحثات التي جرت يوم 9 أيار في موسكو، تمت مناقشة بعض جوانب التسوية السورية إضافة إلى القضايا الحيوية في الأجندة الثنائية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبيرمان، قال في وقت سابق اليوم عقب لقائه بنظيره الروسي سيرغي شويغو، بأن موسكو تتفهم مصالح أمن الدولة العبرية، بما في ذلك وفي سوريا.

وجرت المحادثات الروسية الإسرائيلية في موسكو، اليوم، على خلفية الأخبار حول العودة المرتقبة لقوات الحكومة السورية إلى جنوب غربي البلاد، بما في ذلك على الحدود مع إسرائيل.

ويزعم الإعلام المحلي الإسرائيلي، أن السلطات هناك ليست ضد عودة الجيش السوري إلى هناك، لكنها تريد ضمانات بعدم وجود قوات إيران وأجهزتها، التي تقاتل حالياً إلى جانب الجيش السوري، على حدود اسرائيل الشمالية مع سوريا. غير أن الرئيس الأسد صرح في مقابلة تلفزيونية مع قناة "آر تي" الروسية بثت اليوم، أنه لا يوجد قوات إيرانية في بلاده بل فقط "ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السوري".

ويحظى الوضع جنوب سوريا باهتمام مكثف في الفترة الأخيرة، حيث من المقرر عقد لقاء مزمع ثلاثي اردني روسي اميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما اعلنته الخارجية الروسية، دون تحديد موعد دقيق، حيث تشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.