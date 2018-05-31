اعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الخميس، أن الحل العسكري للخلافات مع دمشق لن يقود إلى أي نتيجة، فيما يأتي ذلك كرد رد لها على تصريح الرئيس، بشار الأسد .

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، كينو جابرييل، إن "أي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري", معتبرا أن" الحل العسكري ليس هو الحل الذي يستطيع أن يصل لأي نتيجة".

وتأتي تصريحات جابريل ردا على إعلان الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة "ار تي" انه سيتم استخدام القوة العسكرية ضد الفصائل المعارضة والقوات الكردية، في حال فشل خيار المفاوضات وتحقيق المصالحات، مشيرا الى ان الوضع بمجمله يتجه نحو تحقيق المزيد من الاستقرار.

وكان الرئيس الاسد اشار الى ان المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا باتت هي قوات سوريا الديمقراطية. وسنتعامل معها عبر خيارين: الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات (..) إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى الخيار الثاني وهو تحرير تلك المناطق بالقوة، ليست لدينا خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم".

وتحصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمؤازرة التحالف الدولي لها بضربات جوية أثناء معاركها مع تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور.