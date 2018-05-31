أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الخميس، ان سيناريو انسحاب تنظيم "ب ي د" (الاتحاد الديمقراطي الكردي) من غرب الفرات في سوريا، سيطبق لا محالة على شرقه أيضا.

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ونقلت وسائل اعلام، عن يلدريم قوله عند سؤاله فيما يخص المحادثات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع القائم في مدينة منبج بريف محافظة حلب ان "إصرارنا في موضوع مدينة منبج دفعهم (الأمريكيين) إلى القول تعالوا لنجلس ونبحث هذا الموضوع".

وتنص خارطة الطريق التركية الأمريكية بشأن مدينة منبج (شمالي سوريا)، على إخراج تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من غرب نهر الفرات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، اعلنت يوم الأربعاء، إن واشنطن وأنقرة لم تتوصلا بعد لأي اتفاق بخصوص منبج السورية، وذلك عقب أنباء عن اتفاق على خطة لسحب "وحدات حماية الشعب" من المنطقة.

كما سبق لـ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأربعاء، ان قال ان القوات الأمريكية والتركية ستسيطر على منطقة منبج لحين تشكيل إدارة جديدة، مشيراَ إلى أن وحدات "حماية الشعب" ستنسحب من منبج مع نهاية فصل الصيف، في حال تم التوصل لاتفاق مع واشنطن.

وتعتبر قضية منبج شمال سوريا، أحد أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حيث تطالب تركيا، واشنطن، بإخراج القوات الكردية من منبج، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين.

وتتمركز في مدينة منبج قاعدة عسكرية أمريكية، وهي المدينة التي وصفتها السلطات التركية بالمحطة التالية في عمليتها العسكرية شمال غربي سوريا بعد عفرين.

وتخضع منبج لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية محورها العسكري فيما يعتبر حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي السوري واجهتها السياسية.

وسبق أن أكدت أنقرة مرارا العزم التوجه إلى منبج شمال سوريا بهدف طرد المقاتلين الأكراد منها، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.