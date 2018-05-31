سقط ضحايا مدنيين، مساء الاربعاء، جراء اقتتال عنيف وقصف متبادل بين فصائل معارضة مسلحة في ريف حلب.

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وذكرت مواقع كردية و مصادر معارضة ونشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان معارك اندلعت بين "احرار الشام" و "الشرطة الحرة" ، أمام دوار السنتر وسط مدينة الباب، ما ادى الى سقوط ضحايا مدنيين.

من جهته، افاد (المرصد السوري لحقوق الانسان) ان اشتباكات عنيفة جرت بين مجموعة من حركة "أحرار الشام" الإسلامية من جهة، ومجموعات ثانية من لواء الشمال وفصائل مساندة لها من جهة أخرى، على محاور في بلدة جرابلس.

وأكد المرصد بأن الاشتباكات تتزامن مع عمليات قصف متبادل بين الطرفين بقذائف الهاون، وسط نداءات عبر مكبرات المساجد بوقف الاقتتال.

وتحدثت بعض المصادر ان المعارك اندلعت على خلفية تعرض "الشرطة الحرة "لأحد عناصر " أحرار الشرقية".

فيما تحدثت مصادر اخرى أن الاقتتال هو بهدف “إزالة مجموعة فاسدة من "أحرار الشام”، حيث تسببت الاشتباكات في "سقوط خسائر بشرية من المدنيين و طرفي القتال" .

وتقع اشتباكات بين الحين والآخر في الاراضي السورية، التي سيطرت عليها القوات التركية ، بين الفصائل المعارضة التابعة لتركيا .