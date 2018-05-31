سقط عشرات الضحايا، يوم الخميس، جراء وقوع انفجارين في مدينتي اريحا بريف ادلب وجرابلس بريف حلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان قتلى وعدة جرحى سقطوا جراء انفجار وقع في حي الميدان بمدينة اريحا في ريف ادلب الجنوبي.

وتحدثت بعض المصادر ان سيارة انفجرت في المنطقة، فيما اشارت مصادر اخرى إلى أن الانفجار مجهول المصدر

وبينت المصادر ان الانفجار ادى الى انهيار بناء كامل في المدينة ، فيما قامت فرق الدفاع المدني بانتشال الضحايا من تحت الركام..

وتشهد محافظة ادلب من بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

وفي سياق متصل، قالت المصادر ان انفجار دراجة مفخخة وقع في سوق بمدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

ولفتت المصادر الى ان الانفجار اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ويأتي تفجير بعد اقل من 24 ساعة على اقتتال عنيف وقصف متبادل بين حركة "احرار الشام" و "الشرطة الحرة" في جرابلس والباب بريف حلب

والتفجير في ريف حلب الشمالي الشرقي هو الثاني من نوعه في غضون يوم، حيث سقط ضحايا، جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية الغندورة .

كما انفجرت منذ يومين سيارة مفخخة في بلدة قبّاسين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي حيث تسببت بوقوع أضرار مادية ودون وقوع إصابات.