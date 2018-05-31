بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الخميس، الوضع في منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن شويغو قوله في بداية اللقاء "يجب أن نناقش كل المسائل المتعلقة بالعمل على الحدود وفي المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر، وخاصة البنود التي يوجد لدينا اتفاق عليها مع الأردن والولايات المتحدة".

وتخشى اسرائيل التواجد الإيراني وتواجد "حزب الله" جنوب سوريا، في وقت نفت فيه طهران وجود قوات لها في الجنوب السوري.

ويحظى الوضع جنوب سوريا باهتمام مكثف في الفترة الأخيرة، حيث من المقرر عقد لقاء مزمع ثلاثي اردني روسي اميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما اعلنته الخارجية الروسية، دون تحديد موعد دقيق، حيث تشدد موسكو على انسحاب القوات الأجنبية من الجنوب السوري وأن تكون تلك المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي وحده.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.