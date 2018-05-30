أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، حول الملف السوري.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، ان لافروف وبومبيو تبادلا، خلال الاتصال، الذي جرى "بمبادرة من الجانب الأمريكي"، الآراء حول "عدد من مسائل الأجندة المشتركة، بما في ذلك العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية".

وتبدي روسيا، على لسان عدد من مسؤوليها، من حين لأخر، استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الأخيرة, بعد لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري وشنها ضربات صاروخية على البلاد, ردا على هجوم على دوما بريف دمشق يعتقد انه كيماوي, تم اتهام دمشق بالمسؤولية عنه.