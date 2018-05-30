علق الرئيس بشار الاسد، على نعت الرئيس الامريكي دونالد ترامب له بـ"الحيوان"، مشيراً الى ان شخص مثله "لا يحرك أي مشاعر بالنسبة له".

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وقال الأسد، خلال حواره مع قناة "آر تي" والمنتظر عرضه بالكامل يوم الخميس، معلقاَ على كلام ترامب، "هذه ليست لغتي ولذلك لا أستطيع استعمال لغة مماثلة.. هذه لغته وهي تمثله، لدينا قول معروف وهو أن الكلام صفة المتكلم، وهو بهذا الحديث يتحدث عن نفسه".

وأضاف "في كل الأحوال هذا الكلام لم يحدث أي تأثير في نفسي، الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو حديث الأشخاص الذين تثق بهم، الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون".

وكان الاسد رفض، في مقابلة مع صحيفة كاثيمرني اليونانية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، الرد على تصريح نظيره الأمريكي قال فيه "الأسد حيوان"، وأكد أنه لا يكترث بهذا الكلام.

وهاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا الاسد ونعته بـ "الحيوان"، حيث توعد الأسد بدفع “ثمن باهظ".

وجاء هجوم ترامب للأسد عقب هجوم كيميائي مزعوم على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات.