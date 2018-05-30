واصل الوفد الألماني، يوم الثلاثاء، لقاءاته مع المسؤولين الأكراد في شمال سوريا، حيث أكد انه سيعمل عبر البرلمان للضغط على تركيا للانسحاب من منطقة عفرين بريف حلب.

واوضح عضو ديوان المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة عبد الكريم سكو، في تصريح لوكالة (ANHA) الكردية ان الوفد الألماني بحث في شمال سوريا "التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، والحرب الدائرة في روج آفا والشمال السوري، وسيطرة تركيا لعفرين".

وبين عبدالكريم سكو أن أعضاء الوفد أكد انهم "سيعملون للضغط على تركيا عبر البرلمان الألماني والمحافل الدولية لوقف العدوان التركي على مناطق روج آفا والشمال السوري بعد انتهاء معركة " داعش"، ولانسحاب القوات التركية بشكل كامل من عفرين والمدن المحتلة في سوريا".

وشنت تركيا عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" في 20 كانون الثاني الماضي، ضد المقاتلين الاكراد في سوريا استطاعت من خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، كما هددت سابقاً بتطهير كامل المنطقة الحدودية مع سوريا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وزار الوفد الالماني مبنى رئاسة المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة بناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.

وضم الوفد الألماني الزائر لروج آفا كل من القياديين في حزب اليساري الألماني، يان فون أكين وروبرت جاورو، والبرلمانية عن حزب اليساري الألماني زاكلين ماستيج، البروفيسور في أكاديمية ميرزا بيتر أوتت، الدكتور روبرت كريك من فضائية WDR، السينمائي ميكائيل أنكير، والصحفيين أوفي البورن وأفريم كايا".

واستقبل الوفد من قبل رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة عبد الكريم صاروخان، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي بمقاطعة الجزيرة نظيرة كورية، نائب رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة حسين عزام، عضو ديوان المجلس التشريعي عبد الكريم سكو.

ووصل الوفد الى شمال سوريا ، يوم الاثنين الماضي، والتقى مسؤولين من "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في مقاطعة الجزيرة.

و أعلن الأكراد في آذار عام 2016 النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).