غولدن ستايت حامل اللقب يواجه كليفلاند بالدور النهائي لدوري السلة الأميركي اخبار الرياضة شارك

بلغ غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للعام الرابع تواليا، بعدما أطاح بمضيفه هيوستن روكتس 101-92 في المباراة السابعة الحاسمة من نهائي المنطقة الغربية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وضرب غولدن ستايت ووريرز موعدا للعام الرابع على التوالي مع كليفلاند كافالييرز الذي حجز بدوره بطاقته للدور النهائي بالفوز على مضيفه بوسطن سلتيكس الأحد في المباراة السابعة الحاسمة عن المنطقة الشرقية.



وتوج غولدن ستايت باللقب عامي 2015 و2017، فيما احرز كليفلاند كافالييرز اللقب الاول في تاريخه عام 2016.



وبدا هيوستن روكتس في طريقه الى استغلال عاملي الارض والجمهور في المباراة الحاسمة بعدما فرض أفضليته في الشوط الاول وانهاه في صالحه بفارق 11 نقطة (54-43) بعدما كسب الربع الاول 24-19 والثاني 30-24، وذلك بفضل اندفاعه البدني ودفاعه القتالي امام ضيوفه الذين لم يحالفهم الحظ في الرميات وبدوا بعيدين عن مستواهم خصوصا في الربع الاول الذي وصفه مدربهم ستيف كير بـ "أسوأ ربع لفريقه بإشرافه".



لكن غولدن ستايت ضرب بقوة في الربع الثالث بفضل تألق نجميه كيفن دورانت (34 نقطة) وستيفن كوري (27 نقطة بينها 7 ثلاثيات)، ونجح في قلب الطاولة على أصحاب الارض الذين فشلوا في 27 رمية ثلاثية متتالية.



وحسم الضيوف الربع الثالث بفارق 18 نقطة (33-15) ليتقدموا بفارق 7 نقاط (76-69)، ثم وسعوا الفارق الى 9 نقاط في نهاية المباراة بكسبهم الربع الاخير بفارق سلة واحدة (25-23) على رغم جهود نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن (32 نقطة) وإيريك غوردون (23 نقطة) الذي لعب أساسيا في غياب كريس بول الذي تعرض للاصابة في المباراة الخامسة. سيريانيوز 2018-05-30 03:58:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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