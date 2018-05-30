تظاهر آلاف الأردنيين، يوم الاربعاء، احتجاجاً على رفع الاسعار و على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية.

وذكرت وسائل اعلام ان العاصمة عمان شهدت تظاهرة شارك فيها الالاف ضد رفع الأسعار، وأعربوا عن تأييدهم لإضراب عشرات من النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب "بإسقاط حكومة هاني الملقي", كما هتفوا ضد رفع الأسعار أمام مجمع النقابات في عمّان في إطار إضراب ضد قانون ضريبي مرتقب.

وأمهلت النقابات المهنية في الأردن الحكومة أسبوعاً لسحب مشروع قانون بشأن تعديلات على ضريبة الدخل.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة النقابات المهنية للاعتصام قبالتها احتجاجاً على مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي أرسلته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب،.

واشارت مصادر اعلامية الى ان المحال التجارية والصيدليات بالمجمل التزمت بالإضراب الذي أعلنه مجلس النقباء مطلع هذا الأسبوع.

ولاقت دعوة الإضراب صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدما في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

ويشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.