وجه الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاربعاء، نداء الى الولايات المتحدة من اجل تقديم المساعدة اللازمة لبلاده لتسهيل عودة النازحيين السوريين إلى المناطق الآمنة بسوريا.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن عون قوله ، خلال لقاء جمعه مع نواب أمريكيين وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان اليزابيث ريتشارد،انه "على واشنطن عدم انتظار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية لمباشرة هذه العودة".

وكان عون رفض في نيسان الماضي البيان الأممي الأوروبي المشترك حول مسألة اللاجئين السوريين وحالتهم في لبنان باعتبار أن محتواه يتناقض مع سيادة الدولة اللبنانية ودستورها، واكد في حينها، أنه لا يجوز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه.

كما سبق وطالب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المجتمع الدولي بـالكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة إلى سوريا، معتبرا أن كل ما يحصل في موضوع اللاجئين يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالأجندة اللبنانية.

ودعا مسؤولون لبنانيون مؤخرا اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، خصوصا بعدما استعادت السلطات السورية السيطرة على مناطق واسعة.

وغادر 500 لاجئ سوري، في نيسان الماضي، بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بيت جن ومزارع بيت جن في ريف دمشق، بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني.

ووفق مفوضية اللاجئين الأممية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.