سقط قتلى وجرحى في صفوف المعارضة المسلحة، يوم الاربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في القنيطرة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة بسيارة انفجرت في بلدة بريقة في محافظة القنيطرة، مما اسفر عن مقتل واصابة عدد من مسلحي من "جيش الابابيل حوران _الجيش الحر".

وقامت عناصر “جبهة أنصار الإسلام” في القنيطرة بعمل كمين أثناء عملية مداهمة لمجموعة تابعة لعناصر “جيش الأبابيل” في حوران ، وتم استهداف سيارتهم مما أدى إلى مقتل و وإصابة عدد منهم، وذلك على خلفية اتهام “القائد العام” للجبهة بمحاولة الهروب لمناطق سيطرة الجيش النظامي، بحسب المصادر.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.