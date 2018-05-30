أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الاربعاء، مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول الوضع في سوريا.

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وذكر الديوان الملكي الاردني، عبر حسابه على (تويتر)، ان "الملك عبد الله الثاني، تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تم خلاله تناول التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية".

وجاء الاتصال بعد أيام على اعلان الحكومة الأردنية عن التوصل لاتفاق ثلاثي مع روسيا واميركا على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" بجنوب سوريا التي أقيمت العام الماضي.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الوضع في جنوب سوريا.