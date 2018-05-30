سقط ضحايا، يوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية الغندورة بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأفادت مصادر إعلامية و ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الانفجار وقع في محل لتصويج السيارات في قرية الغندورة.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن تفجير العبوة الناسفة حتى الوقت الحالي.

ويأتي ذلك بعد يوم على انفجار سيارة مفخخة في بلدة قبّاسين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي حيث تسببت بوقوع أضرار مادية ودون وقوع إصابات.

سيريانيوز