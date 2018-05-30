أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، عن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور.

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واشارت الوزارة، عبر صفحتها على (فيسبوك) ان التيار عاد الى المدينة بعد "اصلاح العطل على خط توتر عالي 400 ك.ف " جندر , دير الزور " بالقرب من منطقة السخنة ".

وكان التيار الكهربائي انقطع ، يوم الاثنين، في محافظة دير الزور، نتيجة عطل على خط توتر عالي ٤٠٠ ك.ف جندر تدمر.

وجاء ذلك بعد زيارة وفد حكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، في 13 الشهر الجاري، إلى محافظة دير الزور للاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، حيث تم إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة.

وكان قطاع الكهرباء في سوريا مر بظروف وتحديات نتيجة الحرب، بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.