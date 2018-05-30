أعلنت الشركة السورية للاتصالات يوم الثلاثاء ، عن عودة الاتصالات الهاتفية بين دمشق والمنطقة الشمالية إلى وضعها الطبيعي بعد انقطاع لساعات.

وبين مدير الإدارة الفنية في الشركة إياد الخطيب في لوكالة (سانا) الرسمية، أن "انقطاع الاتصالات كان نتيجة تعطل الكبل الضوئي في منطقة القلمون ما أثر على حركة الاتصالات الدولية منها بشكل جزئي وأخرى بشكل كامل".

وأكد الخطيب أن "ورشات الصيانة أصلحت العطل وتمت إعادة الاتصالات مجددا".

وكان مدير اتصالات ريف دمشق جمال القالش، أوضح في وقت سابق أنّ أسباب انقطاع خدمة الانترنت عن منطقة القلمون تعود إلى العاصفة المطرية التي حصلت مساء الاثنين، مشيراً إلى أنّ العاصفة المطرية أدت إلى تشكّل سيول جارفة كبيرة سحبت الكوابل الضوئية من تحت الأرض، بعد إحداثها حفر في الأرض فوق الكوابل بالمنطقة القريبة من مدخل "اللواء 22" على طريق دمشق القديم.

سيريانيوز