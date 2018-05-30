الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري كوريا الديمقراطية والعراق الاخبار السياسية شارك

تقبل الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري العراق وكوريا الديمقراطية .

صفحة جديدة 1 لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت وكالة الأنباء (سانا) ان "الاسد تقبل أوراق اعتماد مون جونغ نام سفيراً لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية". كما تقبل الأسد، بحسب الوكالة، "أوراق اعتماد سعد محمد رضا سفيراً لجمهورية العراق لدى الجمهورية العربية السورية". واستقبل الأسد السفيرين الكوري والعراقي كلاً على حدة، وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما، بحسب الوكالة. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام . سيريانيوز

2018-05-30 12:58:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق