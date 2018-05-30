رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، اعتراف سوريا بإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وإقامة علاقات دبلوماسية معهما.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في بيان، نشرته وسائل اعلام، ان "الولايات المتحدة تندد بشدة بنية النظام السوري إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذين تحتلهما روسيا في جورجيا“.

وأضافت ان ”هذين الاقليمين هما جزء من جورجيا، و موقف الولايات المتحدة تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ثابت“.

وصدر البيان الأمريكي بعد يوم من إعلان جورجيا إنها ستقطع العلاقات مع سوريا ،على خلفية اعتراف الاخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

واعترفت سوريا، يوم الثلاثاء، باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حيث أقامت علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثا.

وتعترف روسيا ونيكاراجوا وفنزويلا وناورو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذين انفصلا عن جورجيا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتدهورت العلاقة الديبلوماسية بين سوريا وعدد من الدول العربية والعالمية مع بدء الاحداث فيها عام 2011، حيث عمدت بعض الدول الى سحب ممثليها الديبلوماسيين واغلاق سفاراتها في دمشق.