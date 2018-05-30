وصفت قاعدة حميميم العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، المباحثات القائمة حول اتفاق "خفض التصعيد" جنوبي سوريا بأنها "معقدة".

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وأشار ممثل القاعدة الكسندر ايفانوف، عبر حساب القاعدة على (فيسبوك)، الى ان "تعقيدات المباحثات القائمة حول الاتفاق تكمن في رفض الجانب الإسرائيلي والأمريكي لتواجد أي قوات إيرانية أو من منظمة "حزب الله" اللبنانية ضمن تشكيلات القوات الحكومية في المنطقة".

وأضاف ايفانوف ان "الجانب الروسي يسعى إلى مقاربة وجهات النظر بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول تنهي العنف الدائر في البلاد منذ مايزيد عن سبعة سنوات".

وجاء ذلك بعدما اعلنت الحكومة الاردنية عن اتفاق مع واشنطن وموسكو على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" بجنوب سوريا التي أقيمت العام الماضي.

ومن المقرر عقد لقاء مزمع ثلاثي اردني روسي اميركي لبحث الوضع في جنوب سوريا، بحسب ما اعلنته الخارجية الروسية، دون تحديد موعد دقيق.

وحذرت واشنطن من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع توارد انباء عن قرب استعداد الجيش النظامي لإطلاق عملية عسكرية كبيرة في تلك المنطقة، حيث ردت المعارضة على ذلك واعلنت توحدها تحت مسمى "جيش الإنقاذ" في درعا والقنيطرة، فيما تشدد روسيا على تواجد الجيش السوري وحده عند حدود البلاد الجنوبية.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.