أنقذ الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا اربع كرات حاسمة في المجموعة الثالثة وحقق فوزه الثمانين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على حساب الايطالي سيموني بوليلي 6-4 و6-3 و7-6 (11-9).

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وكان نادال (31 عاما)، حامل اللقب 10 مرات آخرها في 2017، تقدم بمجموعتين وتخلف في الثالثة صفر-3 الاثنين قبل توقف المباراة بسبب الامطار، لكنه عوض وحسم المجموعة الثالثة بشوط حاسم.



وسيلتقي نادال في الدور الثاني الارجنتيني غيدو بيا المصنف 78 عالميا والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-3 و6-4.



وعادل نادال سريعا 3-3 في المجموعة الثالثة وانقذ اربع كرات على ارساله في الشوط الثامن، قبل اللجوء الى شوط حاسم "تاي بريك" حيث انقذ ايضا 4 كرات لبوليلي "الخاسر المحظوظ" الذي حجز مكانه في القرعة الأساسية رغم خسارته في التصفيات وذلك بسبب الانسحابات، ليتجاوز اول عقبة في طريقه نحو احراز لقبه الحادي عشر في رولان غاروس والسابع عشر في البطولات الكبرى.



ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من حزيران، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، ولقب ثامن في دورة روما الايطالية.