بلغت الأميركية سيرينا وليامس العائدة الى البطولات الكبرى بعد غيابها لأشهر بسبب الحمل والولادة، الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات الغراند سلام في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية كريستينا بليسكوفا 7- 6 (7-4) و6-4.

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وبثياب سوداء طويلة ملتصقة بجسمها، حققت سيرينا (36 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا، فوزها الأول في الغراند سلام منذ استراليا 2017 التي أحرزت لقبها قبل ان تبتعد عن الملاعب، لتضرب موعدا مع الاسترالية آشلي بارتي في الدور الثاني.



وأنقذت سيرينا فرصة لخصمتها على إرسالها ثم تأخرت صفر-3 في الشوط الحاسم من المجموعة الاولى، قبل ان تعوض وتحسمها أمام بليسكوفا (26 عاما) المصنفة 70 عالميا والتي لم تفز في أي مباراة في رولان غاروس.



وفي المجموعة الثانية، قاتلت سيرينا وأنقذت 3 كرات على إرسالها في الشوط العاشر، قبل ان تسحم المواجهة وتضرب موعدا مع بارتي.



وشاركت سيرينا للمرة الأولى في بطولة رولان غاروس عام 1998 وأحرزت اللقب على الملاعب الترابية غير المفضلة لديها ثلاث مرات (2002 و2013 و2015). وفي حال تتويجها مرة رابعة في البطولة الفرنسية، ستعادل سيرينا (23 لقبا كبيرا) الرقم القياسي المطلق في عدد الالقاب الكبيرة المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت.



وخاضت سيرينا خلال عام كامل أربع مباريات فقط آخرها عندما خسرت في الدور الاول من دورة ميامي أواخر آذار. وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام الى استراليا 2017 وهي في بداية الحمل، حيث نالت اللقب في المباراة النهائية على حساب شقيقتها فينوس.



وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في ايلول، ولا تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة بعدما تراجعت الى المركز 451 حاليا، بل حصلت على تصنيف محمي سمح لها بتفادي الأدوار التمهيدية.