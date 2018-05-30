ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018، والتي تنطلق في 14 حزيران بروسيا، سجلت تونس تعادلا بطعم الفوز أمام البرتغال في غياب كريستيانو رونالدو، فيما خسرت السعودية أمام إيطاليا بسويسرا. أما فرنسا فقد فازت على ضيفتها إيرلندا 2-صفر، من تسجيل أوليفييه جيور ونبيل فقير.

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وفي غياب نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، تقدم المنتخب البرتغالي في النتيجة بفضل هدفي أندري سيلفا (22) وجواو ماريو (34). ولكن رجال المدرب نبيل معلول انتفضوا وقلصوا الفارق عبر أنيس البدري (39) ثم تمكنوا من إدراك التعادل عن طريق البديل فخر الدين بن يوسف (64).



وتخوض "نسور قرطاج" مباراتين استعداديتين أخريين في 1 حزيران/يونيو ضد تركيا وفي التاسع منه ضد إسبانيا. وتبدأ مشوارها في كأس العالم ضد إنكلترا في 18 حزيران/يونيو ضمن المجموعة (السابعة) التي تضم أيضا بلجيكا وبنما.



من جهته، يواجه المنتخب البرتغالي بلجيكا والجزائر في 2 و7 حزيران/يونيو قبل بدء مشواره ضد إسبانيا في 15 حزيران ضمن المجموعة الثانية التي تضم المغرب وإيران.



من جهته، واصل المنتخب السعودي، الذي يخوض المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا ضد منتخب البلد المضيف في موسكو يوم 14 حزيران استعداداته بخسارة أمام نظيره الإيطالي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في سانت غالن السويسرية.



ونجحت إيطاليا، والتي ستغيب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما، في ترجمة أفضليتها المطلقة بهدف جميل سجله ماريو بالوتيلي بتسديدة من خارج المنطقة هز بها شباك الحارس محمد العويس (21).



وترك بالوتيلي أرضية الملعب في الدقيقة 57 لصالح مهاجم تورينو أندريا بيلوتي الذي عزز تقدم بلاده بهدف ثان بكرة رأسية ثم متابعة بالقدم إثر ركلة ركنية لرجال المدرب روبرتو مانشيني (69).



وعادت السعودية إلى أجواء اللقاء مستفيدة من خطأ لظهير تشلسي دافيدي زاباكوستا الذي خسر الكرة خارج منطقة بلاده، فخطفها سالم الدوسري ومررها إلى يحيى الشهري الذي تخطى دوناروما وسجل في الشباك الخالية (72).



ويشارك "الأخضر" في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا ومصر وأوروغواي.



وعلى ملعب "ستاد دو فرانس"، حسم المنتخب الفرنسي لقاءه الودي أمام إيرلندا في غضون ثلاث دقائق بهدف أول سجله أوليفييه جيرو (40)، وثاني عن طريق نبيل فقير الذي سدد الكرة فحولها الحارس بالخطأ في مرماه (43).



ويواصل "الديوك" استعداداتهم لمونديال روسيا بمواجهة قوية في الأول من حزيران ضد إيطاليا، ثم الولايات المتحدة في التاسع منه قبل أن تبدأ مشوارها الروسي في 16 حزيران ضد أستراليا في المجموعة الثالثة التي تضم البيرو والدانمارك أيضا.