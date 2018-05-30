جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، الدعوة الى انسحاب جميع القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا من منطقة تخفيف التوتر الجنوبية بأسرع ما يمكن.

وقال لافروف في كلمة له خلال منتدى "قراءات بريماكوف" "لدينا اتفاقات معروفة جيدا، حول منطقة تخفيف التوتر الجنوبية بسوريا. وإسرائيل تعرف ذلك جيدا حتى في فترة تحضير هذه الاتفاقات. وتتضمن في نصها سحب كل القوات غير السورية من هذه المنطقة".

وأردف لافروف "أعتقد أن هذا يجب أن يحدث بأسرع ما يمكن. ونحن الآن نعمل مع نظرائنا الأردنيين والأمريكيين على ذلك".

ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء ثلاثي (روسي، أردني ، أمريكي) لبحث الوضع في منطقة تخفيف التوتر جنوب سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد، يوم الاثنين، على أن قوات الجيش النظامي هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا، مؤكدا أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود.

وتقول تقارير إن اسرائيل تخشى التواجد الإيراني وتواجد "حزب الله" جنوب سوريا، في وقت نفت فيه طهران وجود قوات لها في الجنوب السوري.

وكانت المواقع الإسرائيلية قالت أن مباحثات دارت حول اتفاق "يقضي بأن لا تشترك إيران وحزب الله ولا الميليشيات التابعة لهما في أية عمليات ضد المعارضة السورية، على أن يتحمل الجيش السوري المسؤولية عن ذلك، وأن تقوم الحكومة الأردنية بالحفاظ على الحدود المشتركة، ومنع المتسللين من الدخول إلى سوريا، مع تعهد دمشق لكل من الأردن وإسرائيل بعدم تدخل إيران في الحروب الدائرة في المنطقة بوجه عام".