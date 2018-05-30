قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الأربعاء، إن مناطق الجنوب السوري يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش النظامي.

وأضاف بوغدانوف في تصريح صحفي، إن موسكو "تؤيد وقف إطلاق النار، دون تشكل فراغ، الذي قد يملأه الإرهابيون والمتطرفون. لذلك فنحن على قناعة بأن هذه المناطق يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش الحكومي السوري".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد، يوم الاثنين، على أن قوات الجيش النظامي هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا، مؤكدا أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود.

ولفت الديبلوماسي الروسي الى أن المملكة الأردنية اقترحت عقد اجتماع ثلاثي حول سوريا في عمان على مستوى الوزراء.

وأكد بوغدانوف استعداد بلاده المشاركة في مثل هذا اللقاء، مضيفاً "في البداية اقترح أصدقاؤنا في عمان المستوى الوزاري، وزيرنا كان مستعد تماما لاتصال كهذا".

ونوه بوغدانوف إلى أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة من أجل الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الثلاثي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمان، موضحاً ان "الأطراف ستبحث خلال الاجتماع الثلاثي مسألة وقف إطلاق النار جنوبي سوريا".

ولم يعلن بوغدانوف عن موعد محدد لعقد اللقاء الثلاثي.

وكان بوغدانوف أعلن يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الوضع في جنوب سوريا.

وجاء ذلك في وقت اعلنت الحكومة الاردنية عن اتفاق مع واشنطن وموسكو على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" بجنوب سوريا التي أقيمت العام الماضي.

وسبق ان حذرت واشنطن من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع توارد انباء عن قرب استعداد الجيش النظامي لإطلاق عملية عسكرية كبيرة في تلك المنطقة، حيث ردت المعارضة على ذلك واعلنت توحدها تحت مسمى "جيش الإنقاذ" في درعا والقنيطرة.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.

سيريانيوز