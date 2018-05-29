توقع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، يوم الثلاثاء، أن يعود 200 ألف شخص إلى منازلهم في سوريا، عقب انحسار الأعمال القتالية هناك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني عن لوكوك، في تقرير تلاه أمام مجلس الأمن الدولي أن " الوكالات الإنسانية تكثف عملها مع الحكومة السورية وكذلك مع روسيا بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي، وذلك لإيصال المساعدات الإنسانية والضرورية إلى كافة المناطق في سوريا".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأوضاع الإنسانية في مدينة عفرين "معقدة جدا"، وأنه يتم تأمين المياه الصالحة للشرب والأدوية للمهجرين من المدينة وأيضا لسكانها، مؤكدا على أن "أغلب المستشفيات مغلقة وأن معظم الكوادر الطبية غادرت المدينة".

ونزح عشرات الآلاف من عفرين والقرى المجاورة لها في الفترة الأخيرة بعد السيطرة عليها من قبل تركيا وفصائل من "الجيش الحر" جراء العمليات التي استهدفت "وحدات حماية الشعب الكردية".

وتابع لوكوك "أن أكثر من 80 ألف شخص عادوا إلى إدلب منذ شهر آذار الماضي، وبسبب هذه العودة تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة ".

واستضافت دول الجوار السوري وهي الأردن وتركيا والعراق ولبنان أغلب اللاجئين السوريين وعددهم 5.6 مليون سوري كما استقبلت دول الاتحاد الأوروبي مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من بلادهم بسبب الحرب التي بدأت عامها الثامن بحسب الأمم المتحدة.

ودعا المنسق الأممي الحكومة السورية إلى "فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات العاجلة إلى مخيم اليرموك بسبب تدهور الأوضاع بشكل مأساوي".

وكان الجيش النظامي شنّ حملة عسكرية ضد "داعش" استمرت لأسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الأسود، حيث تمكن من استعادة المنطقتين بعد تنفيذ اتفاق قضى بخروج عناصر تنظيم "داعش" من جنوب دمشق، حيث أدت المعارك إلى تدمير كبير في الأبنية السكنية و البنى التحتية وتدهور الوضع المعيشي.

وشدد لوكوك على أن "حملات التلقيح والمساعدات الطبية الضرورية تجري على قدم وساق، حيث تم إعطاء لقاح شلل الأطفال لأكثر من مليون طفل".

ويشار إلى أن حملات التلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت عام 2013 جاءت نتيجة تسجيل عدة إصابات شلل الأطفال بالفيروس البري الباكستاني المنشأ حمله مسلحين قدموا إلى سوريا بعد إعلانها خالية منه منذ عام 1995 .

سيريانيوز