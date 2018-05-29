رحبت الخارجية الروسية الثلاثاء بتسليم الحكومة السورية قائمة مرشحيها إلى اللجنة الدستورية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وأعربت عن أملها في أن تتخذ المعارضة خطوة مماثلة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها "أفادت معلومات واردة بأن ممثلين سوريين في جنيف سلموا لدي ميستورا قائمة المرشحين من جانب الحكومة إلى اللجنة الدستورية، إن موسكو أشادت ورحبت بهذه الخطوة، التي اتخذتها قيادة الجمهورية العربية السورية".

واكد مكتب المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، يوم الاثنين أن "الأمم المتحدة تسلمت قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية"، مضيفا أن "الأمم المتحدة تجري بحثها بالعناية".

وكان الكرملين قال قبل نحو أسبوع، عقب زيارة الرئيس الأسد إلى سوتشي ولقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن الاسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها "نأمل في أن يبدي ممثلو المعارضة السورية والدول، التي تحظى بنفوذ لديها، موقفا بناء ويعلنون استعداداهم للعمل اللاحق على دفع العملية السياسية قدما إلى الأمام دون طرح شروط مسبقة، وفق ما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وتضم القائمة المبدئية للمرشحين إلى اللجنة 150 شخصا، ويمثل 100 منهم الحكومة السورية والمعارضة الداخلية، فيما يبلغ عدد أعضاء المعارضة الخارجية 50 فردا.