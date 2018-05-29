أعلنت جورجيا، يوم الثلاثاء، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، على خلفية اعتراف الاخيرة باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير خارجية جورجيا قوله ان بلاده "باشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا".

وجاء ذلك عقب اعتراف سوريا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حيث أقامت علاقات دبلوماسية رسمية معهما على مستوى السفراء، لتكون بذلك أول دولة عربية تعترف بهاتين الدولتين المستقلتين حديثا.

وفي عام 2008 اعترفت روسيا، باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأورسيتيا الجنوبية وذلك بعد محاولة جورجيا في نفس العام فرض سيطرتها مجددا على الجمهوريتين باستخدام القوة العسكرية.

يشار الى ان جمهورية جورجيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا.