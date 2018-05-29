اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، أن محاولة إشاعة الفوضى في سوريا أخفقت وتم منعها.

وقال لافروف في تصريح صحفي في مينسك، إنه "تتولد لدى الجانب الروسي انطباعات بسعي بعض الأطراف لنشر الفوضى في سوريا مثلما جرى في العراق وليبيا".

واكد الوزير الروسي أنه "تم منع ذلك".

وتدخلت روسيا عسكرياً في سوريا منذ 2015، حيث اتخذت من قاعدة حميميم مركزا لقواتها التي قدمت الدعم الجوي والتدريبي والاستشاري للجيش النظامي ما ساهم في تقدمه واستعادة معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة المعارضة والجماعات الارهابية.

واندلعت في سوريا منذ آذار 2011، احتجاجات تلاها اشتباكات مسلحة، وانتشرت تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة" فضلا عن وجود جماعات مسلحة معارضة، حاربت جميعا وعلى مختلف الاراضي السورية ضد الجيش النظامي، في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم الذي تقوده عائلة الأسد منذ أكثر من 40 عاماً.

سيريانيوز