انفجرت يوم الثلاثاء سيارة مفخخة في بلدة قبّاسين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي حيث تسببت بوقوع اضرار مادية ودون وقوع اصابات.

وأفادت مصادر إعلامية، أن انفجار السيارة المفخخة أدى إلى وقوع أضرار مادية، مشيرة إلى أنه لا معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين السكان.

ونشرت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لموقع الانفجار والآثار التدميرية الناتجة عنه في بلدة القبّاسين.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن تفجير المفخخة حتى الوقت الحالي.

ووقعت عدة تفجيرات استهدفت مناطق بريف حلب آخرها كانت في 21 من أيار الجاري، حيث انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمدينة جرابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية .

سيريانيوز