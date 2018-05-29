أعلنت هيئة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو" أن عطلا ًمن داخل الأراضي السورية تسبب في توقف الاتصالات الهاتفية بين سوريا ولبنان.

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وأضافت هيئة "أوجيرو" اللبنانية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن " تعذر الاتصال الهاتفي بسوريا بسبب عطل طرأ داخل الأراضي السورية ليل 28/5/2018".

وأشار بيان "أوجيرو" إلى "أن هذا الأمر هو قيد المتابعة مع الجهات المعنية لإعادة الاتصالات إلى طبيعتها".

ويشار إلى أن مؤسسة الاتصالات في سوريا لم يصدر عنها أي توضيح حول العطل الطارئ الذي تسبب بتعذر الاتصالات الهاتفية بين سوريا و لبنان.