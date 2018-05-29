أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع ثلاثي يضم روسيا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لبحث الوضع في جنوب سوريا.

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ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوغدانوف قوله، في تصريحات لللصحفيين، ان "الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي، اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث".

ولم يذكر بوغدانوف موعدا للاجتماع، مبينا انه "كلما كان الاجتماع أسرع، كان ذلك أفضل".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد، امس الاثنين، على أن قوات الجيش النظامي هي الوحيدة التي يجب أن تتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا، مؤكدا أن الاتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب غربي سوريا نص منذ البداية على أن القوات السورية فقط يجب أن تبقى على تلك الحدود.

وجاء ذلك في وقت اعلنت الحكومة الاردنية عن اتفاق مع واشنطن وموسكو على ضرورة الحفاظ على منطقة "عدم التصعيد" بجنوب سوريا التي أقيمت العام الماضي.

وسبق ان حذرت واشنطن من إجراءات "حازمة ومناسبة" في حال تم خرق إطلاق النار في "منطقة خفض التوتر" في الجنوب السوري مع توارد انباء عن قرب استعداد الجيش النظامي لإطلاق عملية عسكرية كبيرة في تلك المنطقة، حيث ردت المعارضة على ذلك واعلنت توحدها تحت مسمى "جيش الإنقاذ" في درعا والقنيطرة.

وتشكل أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء جنوب سوريا إحدى مناطق "خفض التصعيد" باتفاق أميركي - روسي - أردني في تموز الماضي.