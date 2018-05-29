شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على اهمية نتائج محادثات أستانا حول سوريا.

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير ، وتم التشديد على أهمية انجازات محادثات أستانا الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية".

من جهتها، أفادت قناة "سي إن إن" ترك، أن "أردوغان وبوتين أكدا على أهمية المكتسبات التي تحققت من خلال آلية أستانا".

وانعقدت في أستانا ، يوم الاثنين 14 أيار، الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى وفد النظام والمعارضة، بينما حضر الجولة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا ووفد الأردن بصفة مراقبين، مع غياب ممثل الولايات المتحدة .

وأكدت الدول الضامنة والراعية في ختام استانا9 ، على دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية عبر تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأكد اردوغان لبوتين على "ضرورة عدم إشراك حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا" في عملية الحل السياسي في سوريا".

وتصنف تركيا حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردستاني بسوريا، ووحدات "حماية الشعب"، وحزب "العمال الكردستاني" منظمات إرهابية.

وهددت تركيا سابقاً بتطهير كامل المنطقة الحدودية مع سوريا، من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، ، في اطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت في 20 كانون الثاني الماضي، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين.